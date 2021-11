Manchester United, fiducia a Carrick. Ma la dirigenza è al lavoro

Manchester United, anche contro il Chelsea in panchina siederà Michael Carrick. Ma la dirigenza è in cerca del nuovo allenatore

Due i nomi che circolano in casa Manchester United per il nuovo allenatore. Il sogno resta sempre Mauricio Pochettino, nonostante le smentite dello stesso tecnico argentino, mentre il piano B porta a Ten Hag dell’Ajax, che però si è detto volenteroso di continuare il proprio lavoro con i lancieri.

Intanto, come riferisce la stampa britannica, contro il Chelsea in panchina siederà nuovamente Michael Carrick, che in Champions ha esordito con il successo sul Villarreal.