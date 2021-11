Manchester United, il favorito per la panchina ora è Rodgers

Il Manchester United pensa sempre al cambio di allenatore. Il favorito numero uno per la panchina ora è Brendan Rodgers

Come riportato dal Daily Star, Brendan Rodgers sarebbe il favorito per la panchina del Manchester United in caso di esonero di Ole Gunnar Solskjaer, la cui posizione ora è traballante.

Per liberare il tecnico del Leicester, in aiuto dei Red Devils, ci sarebbe una clausola che permetterebbe all’allenatore di lasciare l’attuale club per uno che disputa la Champions League.