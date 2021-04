Manchester United, in estate nuovo tentativo per Sancho?

Secondo quanto filtra dai tabloid inglesi il Manchester United proverà un nuovo assalto a Jadon Sancho nel corso del mercato estivo

Un nome che da sempre gradito all’ambiente Red Devils, e non solo perché si tratta di un calciatore inglese. Jadon Sancho sembra che giochi ad alti livelli da una vita, ma è solo un classe 2000 e al Borussia Dortmund non sta avendo la sua stagione migliore nonostante si sia nettamente ripreso nel 2021.

Allora è possibile che dopo le avances della scorsa estate il Manchester United faccia un nuovo tentativo per l’esterno d’attacco che ha il contratto in scadenza con il Borussia Dortmund nel 2023. A riportare la notizia è il Daily Mail: che sia la volta buona per il ritorno di Sancho in Premier League?