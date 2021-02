Manchester United, infortunio Pogba: parla Solskjaer

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, si è infortunato alla coscia: le dichiarazioni dell’allenatore Ole Gunnar Solskjaer

Paul Pogba dovrà osservare diverse settimane di riposo a causa di un infortunio alla coscia rimediato nel match di Premier League contro l’Everton. Le dichiarazioni di Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United.

«È un infortunio che richiederà alcune settimane per guarire. Pogba è molto importante per noi e non correremo alcun rischio. Peccato, stava ritrovando la migliore condizione e si stava godendo il suo calcio».