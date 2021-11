Manchester United, no a Conte: folle richiesta per il mercato

Il Manchester United ha detto no ad Antonio Conte dopo la folle richiesta dell’attuale manager del Tottenham

Il Manchester United avrebbe detto no ad Antonio Conte, prima della firma del tecnico con il Tottenham, a causa delle eccessive richieste economiche per il mercato di gennaio.

Secondo quanto rivelato dal Daily Star, l’ex Inter avrebbe avanzato una richiesta di 250 milioni di sterline da usufruire in investimenti in entrata per rinforzare la rosa.