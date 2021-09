Manchester United, offerta folle per il rinnovo di Pogba: le cifre

Dall’Inghilterra sono sicuri che il Manchester United farà un’offerta choc per rinnovare il contratto di Paul Pogba

Il Manchester United è pronto a fare follie per rinnovare il contratto dell’obiettivo, tra le altre squadre, della Juve Pogba ed impedire che possa andarsene via a parametro zero.

Secondo quanto riferisce il The Sun, i Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta da 400 mila sterline a settimane, pari a 121 milioni per 5 anni, per blindare il francese e renderlo il giocatore più pagato di sempre in Premier League.