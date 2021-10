Manchester United, Pogba via a fine stagione: in tre su di lui

Paul Pogba pronto a lasciare il Manchester United a fine stagione a parametro zero. Tre squadre si contendono il centrocampista

Come riferito da ESPN, Paul Pogba non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con il Manchester United, attualmente in scadenza nel giugno del 2022. Il francese vuole cambiare squadra, scontento dei risultati raggiunti negli ultimi anni dai Red Devils.

Su di lui ci sarebbero Real Madrid, Psg e Juventus, pronte a sfidarsi a suon di milioni per ingaggiare il centrocampista.