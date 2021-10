In Inghilterra sono sicuri, se salta Solskjaer al suo posto arriva Conte allo United

In Inghilterra i bookmakers spingo per l’arrivo di Conte all’United al posto di Solksjaer, ma non è l’unico italiano

La panchina di Ole-Gunner Solskjaer è a rischio. Il suo avvio di stagione con il Manchester United non è stato dei migliori e ora in Inghilterra si guarda al futuro allenatore dello United. Seconod i bookmaker inglesi il favorito sarebbe Antonio Conte, che è quotato a 2.

Rodgers è il secondo della lista a quota 4, così come Pochettino. Più distanti Zidane e Blanc (quotati a 10), Southgate (quotato a 20), Simeone (40), Keane (80) e Gerrard (100). Un altro nome fa scalpore per diversi motivi, perché sarebbe quello di Roberto Mancini (quotato a 20 come Southgate). Il ‘Mancio’ non solo è il ct della Nazionale italiana, ma è anche il grande ex del Manchetser City.