Manchester United, Solskjaer: “Fantastico battere il Liverpool” – VIDEO

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in FA Cup del Manchester United sul Liverpool di Jurgen Klopp. Le sue parole.

«È fantastico vincere contro i campioni dello scorso anno, una grande squadra. Nelle precedenti occasioni abbiamo avuto buoni risultati giocando con diversi moduli. Ma questa volta abbiamo voluto giocare a modo nostro, abbiamo trovato una via in cui crediamo e stiamo diventando più forti. La nostra mentalità c’ha aiutato nel rimontare l’1-0. L’abbiamo mostrata tante volte in questa stagione. Anche fisicamente siamo più forti e siamo durati molto più a lungo».