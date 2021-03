Manchester United, Solskjaer: «Felice di aver battuto il City»

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha commentato ai microfoni di Sky Sports la vittoria nel derby contro il Manchester City: le sue parole

«Quando esci dal campo con una vittoria per 2-0, un’altra porta inviolata e una prestazione come questa, non puoi che essere felicissimo. Siamo tornati a fare un po’ quello che volevamo, ovvero giocare un calcio diretto. Dovevamo difendere bene: nessuna squadra al mondo ha una chance contro il Manchester City se non gioca da collettivo. Il primo posto? I Citizens sono troppo avanti per pensare di poterli raggiungere. Anche oggi sono stati eccellenti e ci hanno messo sotto pressione».