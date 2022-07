Manchester United, Ten Hag: «Eriksen ci può dare esperienza»

Erik Ten Hag ha commentato l’arrivo di Eriksen al Manchester United: «È un giocatore esperto, questo è un grande vantaggio per noi»

Erik Ten Hag ai microfoni di Sky Sport Uk ha commentato l’arrivo di Christian Eriksen al Manchester United. Di seguito le sue parole.

«È un giocatore esperto. Ha giocato all’estero, in Italia e in Olanda, ma anche in Inghilterra e conosce bene la Premier League grazie al Tottenham. Questo è un grande vantaggio per noi. Siamo stati molto selettivi sul mercato. Non era il momento di inserire tanti giocatori, ma i giocatori giusti. Sono davvero felice che siamo riusciti a prenderlo. A livello tecnico ci porterà tanto. Giocherà come centrocampista offensivo, ma può giocare anche in posizione più bassa. Ha molta esperienza e ci può dare molto».