Manchester United, tutti contro Solskjaer e i tifosi chiamano... Conte

La sconfitta che non ti aspetti ha colpito il Manchester United. Nella finale di Europa League contro il Villarreal è infatti arrivato il k.o. ai calci di rigore e sui social è subito esplosa la polemica contro Ole Gunnar Solskjaer; tanto da far balzare in tendenza l’hashtag #SolskjaerOut.

E tanti tifosi, su Twitter, hanno cominciato a fare i nomi dei loro preferiti per la panchina dei Red Devils e tra tutti sarebbe sbucato con insistenza quello di Antonio Conte, appena liberatosi dall’Inter.

Great managers are available. From Conte to Zidane and others.

It is time to end the Ole Gunnar Solskjær trial version. It is not working.

Ole did not have a plan B be to Unai Emery's defensive tactical masterclass.

— Author Sakwah Ongoma (@CSakwah) May 26, 2021