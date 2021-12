Manchester United, ufficiale il rinnovo di Elanga: il comunicato

Il Manchester United ha ufficializzato il rinnovo di Anthony Elanga che rimarrà ai Red Devils per altre 4 stagioni

Anthony Elanga ha prolungato il proprio contratto con il Manchester United fino al 30 giugno 2026: 19 anni, in forza ai Red Devils da quando ne aveva 12, l’esterno offensivo di origine camerunense ha sin qui raccolto cinque presenze e segnato una rete.

Nazionale svedese under 21, è stato al centro delle polemiche in occasione del match con gli Azzurrini di Nicolato per un presunto insulto di stampo razzista ricevuto.