Mancini: «Bella Serie A, tutto in bilico. Complimenti alla Roma». Le parole del ct della Nazionale azzurra

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato a Corviale, nella periferia di Roma. Queste le risposte alle domande dei ragazzini del Miracoli Fc.

SERIE A – «Il fatto che il campionato sia ancora in bilico è bello. E’ difficile azzardare sulla vincente, difficilissimo. E’ un campionato bello e anche la partita di ieri e’ stata divertente».

ROMA – «Che la Roma sia andata in finale nella Conference League e’ importante per l’Italia, per Roma e per i nostri ragazzi che si giocano una finale europea».