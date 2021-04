Mandzukic Milan, cinque gol per la riconferma: i dettagli

Mario Mandzukic è tornato ad allenarsi con la squadra: il centravanti croato è finalmente a disposizione di Pioli per il finale di stagione

Il Milan ritrova Mario Mandzukic, o forse sarebbe meglio dire, scopre Mandzukic. L’attaccante ex Juve ha giocato pochissimo dal suo arrivo a gennaio ed ora sembra pronto per il rush finale per certificare la partecipazione alla prossima Champions League.

Futuro in bilico per lui ma come riporta La Gazzetta dello Sport con un finale in crescendo, magari con cinque gol, potrebbe essere riconfermato anche per la prossima stagione.