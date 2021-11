Maradona, in Argentina lo celebrano formando il numero 10 in campo

Per commemorare Diego Armando Maradona, le squadre in Argentina comporranno il numero 10 in campo prima di ogni partita

Oggi è passato esattamente un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona. Una leggenda del calcio, un Dio del pallone che non verrà mai dimenticato. Non lo sarà sicuramente in Argentina dove, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Federazione ha deciso di commemorare l’ex Pibe de Oro con un’iniziativa su tutti i campi del campionato sudamericano.

Le squadre che giocheranno da qui a domenica, prima della partita, formeranno un 10 sul terreno di gioco. I padroni di casa andranno a comporre l’uno, mentre gli ospiti lo zero. La Lega argentina ha inoltre lanciato un video dove si ripercorre tutta la vita di Maradona.