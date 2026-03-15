Marelli svela sul gol annullato a Conceicao in Udinese Juve: «È simile a quello di Leao con il Pisa che fu convalidato ma il motivo è che Rocchi…». L’analisi!

Marelli ha parlato così dell’episodio che ha portato al gol annullato a Conceicao in Udinese Juve. Le sue dichiarazioni

Luca Marelli a DAZN ha analizzato il motivo secondo cui la rete di Francisco Conceição è stata cancellata nonostante l’assenza di un tocco di Koopmeiners. La sua spiegazione dopo Udinese Juve.

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PAROLE – «L’episodio è una rete che è stata annullata per posizione di fuorigioco di Koopmeiners. L’arbitro è stato mandato all’on-field review, perchè non si tratta di un overrule, dato che il giocatore, Koopminers, non ha toccato il pallone, perciò è l’arbitro, che deve valutare se la posizione del giocatore della Juventus abbia impattato o meno nell’azione, in particolare sull’azione del portiere. Come poi tra l’altro ha detto lo stesso Mariani nel suo announcement. Per valutare questo episodio, come vedete, c’è un passaggio di Yildiz per Conceiçao, Conceiçao tira verso la porta, Okoye sembra non essere impattato direttamente dalla posizione di Koopmeiners. Koopmeiners toglie il piede per evitare di essere colpito, in quel caso se fosse stato colpito, la rete sarebbe stata annullata direttamente con overrule, dato che aveva partecipato non soltanto fisicamente, ma proprio attivamente all’azione toccando il pallone. Come vedete, si toglie, non tocca il pallone, motivo per cui viene richiamato all’on-field review l’arbitro Mariani che decide poi di annullare la rete. Per capire questa decisione, ci dobbiamo rifare a circa due mesi fa, alla rete di Milan-Pisa 2-2, la rete segnata da Leao con Pavlovic in posizione di fuorigioco. Questa rete venne confermata dopo il check del Var. Come ricorderete, nella puntata successiva su questa rete, Rocchi disse che più il giocatore in fuorigioco si trova vicino al portiere e più vicino si trova all’area piccola, ci si sposterà da quel momento – cioè dalla rete del Milan contro il Pisa – sul fuorigioco. Motivo per cui sono state annullate le reti sia di questa sera in Udinese-Juventus, sia quella in Juventus-Lazio, anche se quella in Juventus-Lazio ha una dinamica un po’ differente, perchè in quella circostanza chiaramente Thuram impattava a parere di Var ed arbitro, dato che aveva saltato proprio sopra il pallone per evitare di toccare il pallone. La rete di questa sera invece assomiglia molto a quella che abbiamo visto di Milan-Pisa e di Leao. Rocchi quindi aveva detto che sarebbero state annullate perchè più vicino è al portiere, più impatta, in questo caso Koopmeiners si trovava molto vicino al portiere e all’interno dell’area di porta. Okoye non ha protestato perchè vedeva la dinamica del tiro? La linea di visione non era ostruita in alcuna maniera, perchè il pallone Okoye l’ha sempre visto, quello che è stato utilizzato è un parametro oggettivo, che è stato oggettivizzato successivamente a Milan-Pisa, cioè la posizione del giocatore all’interno dell’area di porta e molto vicino al portiere. La regola cosa dice? Per quanto riguarda il regolamento viene citata solo la linea di visione del portiere, solo se viene ostruito».

Marelli conferma che, nonostante il regolamento parli di ostruzione della linea di visione, la nuova direttiva di Rocchi impone l’annullamento qualora il giocatore in fuorigioco si trovi estremamente vicino al portiere e nell’area di porta, a prescindere dalla visibilità del pallone.