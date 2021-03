Marelli su Juventus Lazio: «Mano Hoedt? Rigore evidente»

Mano Hoedt: l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato così l’episodio da moviola relativo a Juventus Lazio. Le sue parole

Intervistato da Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati, l’ex arbitro Luca Marelli ha parlato del fallo di mano di Wesley Hoedt non fischiato in Juventus Lazio. Le sue dichiarazioni.

«Calcio di rigore evidente, non riesco a capire come abbiano fatto a non interviene dal VAR. L’unica spiegazione è che possano aver giudicato un rimpallo, ma è una giustificazione che non regge».