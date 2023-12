Marotta: «É stato un anno molto importante»

Le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter e presidente dell’Adise: «Un anno importante per noi»

Oltre ad essere l’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta è anche il presidente dell’Adise, l’associazione dei direttori sportivi italiani. Attraverso la pagina Instagram dell’associazione, l’ad nerazzurro ha tirato le somme del 2023 che si avvia alla conclusione.

«E’ stato un anno importante per la nostra associazione, e tutto ciò è stato reso possibile grazie al contributo ed alla dedizione che abbiamo dimostrato nel portare in alto i valori comuni dello sport. Il Natale è un momento speciale, un’opportunità per riflettere sui risultati raggiunti durante l’anno che sta per concludersi e sicuramente per pianificare al meglio per guardare con ottimismo e speranza al futuro che ci attende».

