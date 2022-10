Marsiglia, Tudor: «Domani necessario fare punti»

Le parole di Igor Tudor in vista della partita di Champions League con lo Sporting: «Per ora abbiamo giocato bene, ma ora servono i punti»

Igor Tudor ha parlato del prossimo impegno del Marsiglia contro lo Sporting in Champions League, in cui per ora ha raccolto solo due sconfitte. Di seguito le sue parole.

«Nelle prime due giornate abbiamo giocato bene, allo stesso livello delle nostre avversarie ma non abbiamo avuto successo, non siamo riusciti a ottenere punti. Domani sarà necessario farne qualcuno. Lo Sporting è una squadra d’esperienza, di livello in ogni zona del campo. Vedremo domani chi vincerà».