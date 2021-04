Matuidi e le indagini sul contratto: soluzione vicina per l’ex Juve

Sono in via di conclusione le indagini sul contratto di Blaise Matuidi con l’Inter Miami. Ecco quanto emerge

Le indagini sull’ingaggio di Blaise Matuidi all’Inter Miami sono in via di conclusione. Il commissario della MLS Don Garber ha confermato che le indagini della lega sul contratto del centrocampista «saranno risolte entro l’inizio della stagione». Matuidi sarà classificato come “giocatore designato”

Il centrocampista francese non era stato inserito nella lista dei “giocatori designati”, ovvero quelli che percepiscono uno stipendio più alto (in MLS c’è la Salary Cap).

