L’ex Sampdoria Maxi Lopez: «Non vedo i miei figli da quattro mesi. Il suo avvocato non lo auguro neanche al mio peggiore nemico»

Il Coronavirus ha avuto conseguenze non da poco anche sui rapporti familiari. Come nel caso di Maxi Lopez, ex attaccante della Sampdoria ora al Catania, che dalla Sicilia attende pazientemente di riabbracciare i figli attualmente in Lombardia.

«Non li vedo da quasi quattro mesi. Il primo giorno che potrò uscire dalla regione, voglio andare da loro. Mi mancano da morire, conto i giorni», ha ammesso durante una diretta Instagram con Lito Costa Febre. Inevitabile una frecciatina all’ex moglie Wanda Nara: «Rosenfeld, il suo avvocato, non lo auguro neanche al mio peggior nemico».