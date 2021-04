Mbappé fa tremare il PSG: «In Francia si parla sempre di me, non so se resterò…»

Kylian Mbappé è esploso dopo le recenti critiche per le prestazioni con la maglia della Nazionale francese

Kylian Mbappé fa esplodere la bomba e, dopo le critiche per le prestazioni con la Nazionale, sbotta ai microfoni di Radio Rtl facendo tremare il PSG e i suoi tifosi.

«Non mi va più di parlare della mia migliore posizione in campo perché solleva dibattiti inutili che alla lunga diventano faticosi, soprattutto quando giochi in un club del tuo Paese. Per chi gioca all’estero invece è un po’ diverso. Io sto sempre qui e si parla molto più di me. È un contesto diverso, ma ne ero cosciente quando firmai per il Psg. Per il futuro vedremo, è chiaro però che questa situazione può contare sulla riflessione sul mio futuro, ma non è l’unico elemento da prendere in considerazione. Per me è importante star bene quotidianamente nel posto dove mi trovo».