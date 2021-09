Mbappé Real Madrid, Piqué provoca: «Che numero vestirà? Il 7...»

Il Real Madrid non è riuscito ad acquistare Kylian Mbappé dal PSG e il rivale Piqué ha deciso di provocare i Blancos

Il calciomercato si è chiuso e il colpo tanto atteso in Spagna, ovvero il trasferimento milionario di Kylian Mbappé al Real Madrid, non c’è stato. Il PSG non ha lasciato partire il suo gioiello, lasciando i Blancos a mani vuote.

Una trattativa fallita che ha scatenato la reazione di Gerard Piqué sui social. Il difensore del Barcellona ha infatti twittato, al gong del calciomercato, una provocazione chiarissima: «Il 7». Facendo riferimento a un articolo di Marca che si chiedeva quale numero Mbappé avesse indossato al Real Madrid.