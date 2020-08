Mbappé sicuro: «Neymar è da Pallone d’Oro» – VIDEO

Kylian Mbappé ha parlato al termine del match vinto dal Paris Saint Germain contro il Lipsia: le sue parole

«Il mister dice che ci troviamo bene. Ed è vero, ci troviamo bene sia fuori che dentro al campo. Credo sia importante per la squadra: giocare con Neymar è fantastico, è uno dei migliori al mondo. Lo ha dimostrato anche oggi seppur non abbia segnato. Ma siamo in finale ed è questo quello che conta».