Mercato Bologna, si complicano i rinnovi di Orsolini e di Freuler: un altro big può dire addio!

Mercato Bologna, si complicano i rinnovi di Orsolini e di Freuler: un altro big dei rossoblù può dire addio! La situazione

Il mercato del Bologna non dorme mai, ma le notizie che filtrano da Casteldebole non sono tutte rassicuranti per i tifosi felsinei. Se da una parte la dirigenza ha blindato il futuro assicurandosi le prestazioni di Santiago Castro, talentuoso attaccante argentino, fino al 2030 e di Jens Odgaard, punta danese, fino al 2029, dall’altra si aprono crepe preoccupanti sul fronte dei senatori. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le trattative per i rinnovi di alcuni elementi chiave sono entrate in una fase di stallo, complicata dai rigidi parametri finanziari imposti dalla società.

Il nodo ingaggi: Lucumi ai saluti, braccio di ferro con Freuler

La situazione più spinosa appare quella legata a Jhon Lucumi. Il possente difensore centrale colombiano, il cui contratto scade nel 2027, sembra destinato a lasciare l’Emilia. I suoi agenti continuano a rimandare gli incontri con il direttore tecnico Giovanni Sartori, un segnale inequivocabile della volontà di cambiare aria, forse già preventivata dalla scorsa estate. Diverso, ma altrettanto complesso, il caso di Remo Freuler. Il contratto del metronomo svizzero, perno del centrocampo ed ex Atalanta, scade a giugno. Nonostante la stima della dirigenza, il giocatore chiede un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro, cifra che i Rossoblù non intendono garantire. Resta il dubbio se dietro questa rigidità ci sia già un’altra squadra o la volontà di attendere la vetrina del Mondiale.

Caso Orsolini: richiesta d’aumento e il tetto salariale rossoblù

Infine, il capitolo Riccardo Orsolini . L’esterno offensivo della Nazionale, attuale giocatore più pagato della rosa, vorrebbe un ulteriore adeguamento al rialzo. Il club emiliano, forte anche delle entrate derivanti dai riscatti di Michel Aebischer (Pisa) e Stefan Posch (Como), è disposto a confermare la parte fissa attuale (poco sotto i 2 milioni) alzando solo i bonus. Se “l’Orso” considera davvero Bologna un’isola felice, dovrà abbassare le pretese; in caso contrario, le strade potrebbero separarsi. Intanto, per Juan Miranda e Nikola Moro, la dirigenza ha scelto la via della prudenza: ogni discorso è rimandato a fine campionato.