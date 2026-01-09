Mercato Genoa, contatti col Pisa per Nzola: è sfida aperta a quel club di Serie B! L’attaccante dei toscani resta in uscita: le ultime

Il futuro di M’Bala Nzola è ormai lontano dall’ombra della Torre. Il mercato in uscita del Pisa subisce un’accelerata decisiva dopo la rottura totale sancita dalle recenti dichiarazioni del tecnico Alberto Gilardino. L’attaccante angolano, arrivato in prestito dalla Fiorentina ma mai incisivo in maglia nerazzurra, è ufficialmente in partenza per cercare rilancio altrove.

Se in Serie B lo Spezia lavora sottotraccia per un romantico ritorno dell’ex beniamino, la vera novità arriva dalla massima serie. Il Genoa si è inserito con prepotenza nella corsa. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la dirigenza del Grifone ha avviato contatti diretti con la società gigliata per rilevare il prestito. Daniele De Rossi, allenatore dei rossoblù, apprezza la stazza atletica e la capacità di proteggere palla della punta classe 1996, individuandolo come il rinforzo ideale per puntellare il proprio reparto avanzato. Si profila dunque un derby di mercato a distanza tra le due sponde della Liguria per assicurarsi il centravanti.

