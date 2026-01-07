Nzola Pisa, scossone in casa toscana! Svolta in questo gennaio legata all’attaccante, ecco cosa sta succedendo in queste ore

Nzola Pisa, caos per i toscani! Cosa sta succedendo in queste ultime ore per il futuro dell’attaccante. C’è la svolta

L’avventura di M’Bala Nzola con la maglia del Pisa è giunta al capolinea. Quello che doveva essere il colpo da novanta per l’attacco nerazzurro si è trasformato in un matrimonio breve e privo di lieto fine, sancito simbolicamente dall’ultimo, amaro episodio andato in scena all’Arena Garibaldi. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il rigore fallito dall’angolano nel finale della sfida contro il Como — parato da Butez e decisivo per cristallizzare lo 0-2 in favore della squadra di Cesc Fàbregas ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Sei mesi difficili: il flop in nerazzurro

Arrivato in estate con la formula del prestito dalla Fiorentina, Nzola non è mai riuscito a diventare il trascinatore che la piazza sognava. L’attaccante classe 1996 ha faticato a trovare continuità realizzativa e sintonia con l’ambiente pisano. Dopo appena sei mesi, le strade sono destinate a separarsi: il Pisa ha bisogno di voltare pagina per uscire dalla crisi, e il giocatore cerca un contesto dove ritrovare la fiducia smarrita dagli undici metri e non solo.

Suggestione Spezia: si lavora al grande ritorno

In questo scenario di incertezza, si apre una porta che profuma di casa e di ricordi indelebili. Sempre secondo Di Marzio, lo Spezia ha manifestato un interesse concreto per riportare Nzola in Liguria. Per l’angolano si tratterebbe di un ritorno nel luogo dove ha espresso il miglior calcio della sua carriera. Con la maglia delle Aquile, indossata dal 2019 al 2023, Nzola è stato protagonista assoluto della storica promozione in Serie A e delle successive salvezze, diventando un idolo della curva del “Picco”. La trattativa si basa su un incastro a tre: interruzione anticipata del prestito col Pisa e nuovo accordo tra Spezia e Fiorentina (proprietaria del cartellino). Nei prossimi giorni si cercherà l’intesa per trasformare la suggestione in realtà: Nzola vuole ripartire da dove era diventato grande.