Pisa Como 0-3: Perrone e Douvikas calano il tris, Fabregas vede la zona Champions. Come è andata

Pisa Como 0-3: Perrone e Douvikas fanno volare la squadra di Fabregas verso la zona Champions. Come è andata

L’anticipo della 19ª giornata di Serie A regala un’Epifania amara al Pisa e un pomeriggio di festa al Como. All’Arena Garibaldi finisce 0-3: un risultato che certifica il momento d’oro dei lariani, alla terza vittoria consecutiva, e la crisi nera dei nerazzurri di Alberto Gilardino, a secco di successi dallo scorso novembre. La differenza l’hanno fatta la qualità tecnica degli ospiti nella ripresa e un errore decisivo dagli undici metri nel finale.

Primo tempo: equilibrio e portieri protagonisti

La prima frazione vede un sostanziale equilibrio, con ritmi non elevatissimi ma diverse fiammate. Il Como, guidato in panchina da Cesc Fàbregas, prova a pungere con Nico Paz che impegna Adrian Semper con conclusioni dal limite. Il Pisa risponde colpo su colpo: Matteo Tramoni sfiora il palo con una gran botta al 20′, mentre Gabriele Piccinini chiama al miracolo Jean Butez poco prima dell’intervallo. Si va al riposo sullo 0-0, con la sensazione che l’episodio possa sbloccare la gara da un momento all’altro.

Uno-due micidiale: Perrone e Douvikas

Nella ripresa, il Como cambia marcia. Al 68′ arriva il vantaggio: Maximo Perrone raccoglie una palla al limite e lascia partire una conclusione bassa che beffa Semper. È lo 0-1 che taglia le gambe ai padroni di casa. Gilardino prova a scuotere i suoi inserendo forze fresche, ma al 76′ arriva il colpo del ko. Anastasios Douvikas scatta sul filo del fuorigioco e a tu per tu col portiere non sbaglia, insaccando nell’angolino basso.

Il rimpianto: Nzola grazia il Como

La partita sembra chiusa, ma all’82’ si riaccende una speranza. Il neo-entrato Maxence Caqueret commette un fallo ingenuo in area: dopo revisione al VAR, l’arbitro Pairetto concede il rigore. Sul dischetto si presenta M’Bala Nzola. La sua conclusione, però, non è angolata a sufficienza: Butez intuisce, si tuffa sulla sua destra e con un balzo felino respinge il tiro. È la pietra tombale sul match. Il Como gestisce il finale, chiude i conti con la doppietta di Douvikas e porta a casa tre punti pesantissimi per la classifica.