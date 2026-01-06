 Diretta gol Serie A LIVE: cronaca, risultato e tabellino delle partite della 19a giornata
Connect with us

Serie A

Diretta gol Serie A LIVE: cronaca, risultato e tabellino delle partite della 19a giornata

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

56 minuti ago

on

By

Nico-Paz-Como-Monza Classifica assist Serie A

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 19esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Pisa Como, Lecce Roma e Sassuolo Juve, valevoli per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

LIVE PISA COMO

Aggiornamenti dalle ore 15

FORMAZIONI UFFICIALI PISA COMO

In attesa delle ufficiali…

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics: