Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina, contratto fino al 2028! Il comunicato ufficiale e tutti i dettagli

Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina, il comunicato ufficiale e tutti i dettagli sulla scelta in panchina del club viola

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Fabio Grosso. L’ex terzino azzurro, icona del trionfo mondiale in Germania, ha raggiunto un accordo a lungo termine con la società toscana, legandosi ai colori viola con un contratto valido fino al 30 giugno 2028. La dirigenza gigliata ha scelto di puntare su un profilo dinamico, in grado di portare una grande dose di freschezza, entusiasmo e comprovata competenza tattica per rilanciare le ambizioni del club.

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La carriera: dalle giovanili all’affermazione nel calcio che conta

Nato a Roma il 28 novembre 1977, il neo mister viola ha mosso i primi decisivi passi nel mondo degli allenatori all’interno del Settore Giovanile della Juventus, a partire dal 2013. Il battesimo del fuoco al timone di una prima squadra è avvenuto nel 2017, annata che lo ha visto esordire nel campionato di Serie B alla guida del Bari. Da quel momento, il suo percorso professionale si è arricchito di esperienze prestigiose, sedendo sulle panchine di Olympique Lione, Frosinone e Sassuolo. Il suo palmarès da tecnico vanta già due promozioni dalla Serie B alla Serie A e una stagione sportiva appena conclusa da incorniciare: sotto la sua guida, infatti, la formazione neroverde ha conquistato un brillante undicesimo posto in classifica da assoluta neopromossa.

Il benvenuto del Presidente Giuseppe B. Commisso

La proprietà ha espresso massima fiducia ed enorme soddisfazione per il felice esito della trattativa, sottolineando il grande valore umano e professionale del tecnico.

«Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina – ha ribadito il Presidente Giuseppe B. Commisso – Fabio non è soltanto un Campione del Mondo: è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. Dopo una stagione difficile, vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l’entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità. Gli diamo il benvenuto con grande fiducia. Forza Viola!»

Le prime parole del nuovo condottiero viola

Pronto a calarsi immediatamente in questa nuova e stimolante realtà calcistica, l’allenatore ha voluto ringraziare i vertici societari, delineando i princìpi fondamentali che caratterizzeranno il suo lavoro quotidiano sulle sponde dell’Arno.

«Ringrazio tutta la Società, in particolare il Presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina. Sono davvero felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità – ha detto Mister Fabio Grosso – Arrivo in un club prestigioso, con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità. Non amo mai fare promesse, ma consapevole delle responsabilità che mi aspettano, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione. Sono sinceramente entusiasta e non vedo l’ora di iniziare»