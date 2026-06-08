Manchester City stringe per Eliot Anderson: nuova offerta in arrivo per strapparlo al Nottingham! Ma lo United…

Manchester City fa sul serio per Eliot Anderson: nuova offerta al Nottingham Forest, ma lo United rimane sullo sfondo

Al centro dei radar del Manchester City c’è un nome ben preciso che sta infiammando le cronache d’oltremanica: si tratta di Elliot Anderson, attualmente in forza al Nottingham Forest. Le prossime ore potrebbero rivelarsi assolutamente cruciali per le sorti di questa affascinante operazione, che vede coinvolte le principali superpotenze della Premier League.

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La nuova offerta in arrivo al Nottingham Forest

Secondo Fabrizio Romano, la dirigenza del City sta preparando una nuova offerta ufficiale da presentare ai vertici dirigenziali dei Tricky Trees. L’obiettivo primario è quello di abbattere le ultime resistenze e assicurarsi a titolo definitivo le prestazioni del giocatore. La squadra mercato dei Citizens è determinata a inviare presto la corposa proposta formale direttamente negli uffici del Nottingham. La sensazione generale che si respira tra gli addetti ai lavori è di assoluta positività: l’ambiente Sky Blue appare infatti estremamente fiducioso circa il buon esito delle contrattazioni e conta di chiudere l’affare in tempi stretti, regalando un tassello fondamentale alla propria rosa.

Una strategia a lungo termine: Citizens in pole position da marzo

L’interesse per Elliot Anderson non è un capriccio dell’ultimo minuto. La strategia del Manchester City è il frutto di una lunga e meticolosa programmazione iniziata diversi mesi addietro. Romano conferma infatti che il club ha saputo costruire un netto divario rispetto alla concorrenza fin da marzo. Questo importante vantaggio temporale ha permesso alla dirigenza di tessere una fitta rete di contatti, illustrando un progetto sportivo di altissimo profilo. La costante presenza e la tempestività nel muoversi si stanno rivelando la mossa decisiva per spianare la strada verso la fumata bianca.

Il derby di mercato: Manchester United ancora in corsa, ma insegue

A rendere ancora più avvincente e tesa questa complessa trattativa è il classico inserimento dei rivali cittadini. Sullo sfondo, infatti, rimane vivo il forte interesse dei Red Devils. Il Manchester United è ancora interessato alle prestazioni del ragazzo e monitora costantemente l’evolversi della situazione, sperando in un possibile rallentamento o in un passo falso dei cugini. Tuttavia, le gerarchie attuali di mercato parlano un linguaggio molto chiaro: il City è in vantaggio e ottimista sulla rapida chiusura della pratica. La solidità finanziaria della nuova offerta imminente e l’intenso lavoro diplomatico svolto negli ultimi mesi sembrano aver blindato l’operazione. Il trasferimento di Anderson verso la sponda azzurra di Manchester appare ormai prossimo al traguardo.