Calciomercato Genoa: giorni cruciali per il rinnovo di Caleb Ekuban, la strategia rossoblù

Calciomercato Genoa: offerta per il rinnovo di Ekuban. Si attende la risposta del giocatore, ecco qual è la situazione

Genoa news: nell’agenda del calciomercato della società ligure c’è senza dubbio il futuro di Caleb Ekuban. Questa settimana, infatti, si preannuncia come uno spartiacque decisivo per capire definitivamente se l’attaccante continuerà a vestire la maglia del Grifone o se le strade si separeranno. Il nodo principale dell’intera vicenda è legato alla naturale scadenza del suo attuale vincolo contrattuale, fissata per il 30 giugno 2026. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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L’offerta della dirigenza: un biennale per blindare il ghanese

La volontà del club ligure è molto chiara: non c’è alcuna intenzione di rinunciare al calciatore. Per questo motivo, la dirigenza ha lavorato a lungo sotto traccia, cercando di trovare la chiave economica e progettuale giusta per convincere il classe 1994 a sposare nuovamente la causa rossoblù. I contatti con l’entourage sono stati intensi e la società ha presentato diverse formule contrattuali, spingendosi anche a mettere sul piatto proposte al rialzo. L’offerta più strutturata e vantaggiosa attualmente in possesso dell’agente prevede un rinnovo biennale, impreziosito dall’inserimento di un’opzione per prolungare ulteriormente l’accordo.

Adesso, la palla passa esclusivamente al giocatore. Il Genoa ha richiesto una presa di posizione chiara e attende una risposta definitiva entro la fine di questa settimana. Una tempistica rigida ma necessaria per permettere agli uomini mercato di muoversi di conseguenza e, in caso di esito negativo della trattativa, virare tempestivamente su nuovi obiettivi offensivi.

Il peso di Ekuban nel progetto: le statistiche e l’impatto a Marassi

Il forte desiderio di trattenere l’attaccante di origini ghanesi non è casuale, ma si fonda sul prezioso contributo fornito sul rettangolo verde. Sbarcato in Liguria nell’estate del 2021, dopo aver maturato importanti esperienze con le casacche di Chievo Verona, Leeds United e Trabzonspor, il centravanti si è sempre messo a totale disposizione delle rotazioni tattiche.

Nell’ultima annata sportiva, il suo apporto è stato tangibile. Tra le sfide disputate in Serie A e il percorso in Coppa Italia, ha collezionato ben 32 presenze, arricchendo le sue prestazioni con 4 gol e un assist. Statistiche recenti che vanno a completare un bilancio ligure nel complesso molto solido: dal suo esordio sotto la Lanterna a oggi, Ekuban ha totalizzato 128 gettoni complessivi, firmando 13 reti e smazzando 11 assist. Un percorso intenso che ora si trova di fronte a un inevitabile bivio professionale.