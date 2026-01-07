Torino Udinese, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la giornata numero 19 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Il freddo pungente di Torino fa da cornice a uno degli incroci più interessanti della diciannovesima giornata di Serie A. Questa sera, alle 20:45, i riflettori dello Stadio Olimpico Grande Torino si accendono per il duello tra Marco Baroni e Kosta Runjaić. La classifica – d’altronde – parla chiaro: 23 punti per il Torino, 22 per l’Udinese. Una sola lunghezza divide le formazioni, chi avrà la meglio tra i granata e i bianconeri? Non ci resta che attendere le 20:45. Ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE.

TORINO UDINESE LIVE:

🔴45′ + 2 – Termina 0-0 il primo tempo di Torino Udinese

45′ – Assegnati 2 minuti di recupero

42′ – Cresce l’Udinese. I bianconeri alzano i giri del motore ora

40′ – Ultimi minuti di questo primo tempo di Torino Udinese. Match ancora bloccato sullo 0-0

39′ – RISCHIO TORO: erroraccio di Paleari (graziato). Il portiere rinviando colpisce Kenan Davis. La palla rimbalza verso la porta e termina a lato di pochissimo. Che brivido per il Toro

33′ – Simeone prova l’eurogol. Okoye controlla la rovesciata del Cholito

30′ – Ritmi che tornano bassi. Gli ospiti sembrano comunque aver trovato maggior confidenza rispetto ai primi giri di orologio della gara. Buon palleggio dei bianconeri ora

23′ – Ci prova ancora l’Udinese: Kamara sfila sulla sinistra e gira, Davis riceve il pallone e serve sua volta Zaniolo a rimorchio. Il tiro dell’ex Roma non colpisce il bersaglio

20′ – L’arbitro conferma la posizione regolare di Kabasele, ma annulla ugualmente la rete causa un tocco con il braccio che devia il pallone in rete. Torino Udinese resta sullo 0-0

19′ – Maresca richiamato al VAR

❌18′ – GOL ANNULLATO ALL’UDINESE: Paleari smanaccia male un pallone, lasciando la sfera in posizione pericolosissima dentro la sua area. Dopo un rimpallo il pallone termina a Kabasele che colpisce (bene) e segna. Ma viene fermato tutto per fuorigioco

9′ – Ancora possesso Toro, Casadei crossa al centro: intercettato il suo tiro

7′ – Buon fraseggio Toro. I granata sembrano padroni del gioco, difende con ordine e compattezza l’Udinese

4′ – Clima glaciale al Grande Torino. Temperatura di circa -2 gradi. Complice il freddo (e il giorno) da registrare una scarsa affluenza allo stadio

🔴1′ – Il match inizierà è iniziato

TORINO UDINESE LIVE:

Torino (3–4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripán, Coco; Lazaro, Vlašić, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal; Simeone, Njie. A disposizione: Popa, Israel, Anjorin, Adams, Dembele, Ngonge, Asllani, Tameze, Zapata, Pellini, Acquah . Allenatore: Baroni.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Atta, Palma, Bravo, Ehizibue, Piotrowski, Camara, Modesto. Allenatore: Runjaić.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Torino, i granata si inseriscono per Marianucci! Obiettivo anche della Cremonese: le ultimissime