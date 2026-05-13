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Piantedosi critica: «La sovrapposizione di Roma Lazio con gli Internazionali di tennis era evitabile»

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Published

49 minuti ago

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Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponde così sul caos calendari per la 37^ giornata di Serie A e sullo slittamento di Roma Lazio

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto alla Lega Serie A sullo spostamento del derby Roma Lazio, in un’intervista a Il Messaggero. Secondo il ministro, Prefettura e Questura di Roma, insieme alle istituzioni locali, hanno scelto la soluzione più ragionevole per gestire ordine pubblico, mobilità e servizi.

Piantedosi ha definito infondate le polemiche, ricordando che la sovrapposizione tra Internazionali di tennis e derby poteva essere evitata in fase di programmazione. Per il Governo, lo slittamento della partita era l’unica strada percorribile. Le forze dell’ordine garantiranno lo svolgimento degli eventi con equilibrio e professionalità.

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L’INTERVENTO DELLA PREFETTURA – «Prefettura e Questura di Roma, d’intesa con le istituzioni locali, hanno indicato una soluzione di buonsenso per gestire nelle migliori condizioni l’ordine pubblico, per minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti, in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo, peraltro, che la sovrapposizione di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza – Internazionali di tennis e il derby della capitale – poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Non ci voleva molto, ma non è stato fatto».

LO SLITTAMENTO DEL DERBY DI ROMA – «Lo slittamento del derby era l’unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in due giorni Roma ospiterà gli Internazionali di tennis – una manifestazione sempre più importante a livello mondiale – e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all’interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo».

TEMIAMO GLI SCONTRI? – «Mi auguro che gli appassionati di sport si possano godere lo spettacolo dentro e fuori gli impianti sportivi. Gli uomini e le donne delle forze dell’ordine, come sempre, saranno in campo con equilibrio e professionalità per garantire il miglior svolgimento degli eventi».

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