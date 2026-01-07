Calciomercato Torino, i granata si inseriscono per Marianucci! Obiettivo anche della Cremonese: le ultimissime

Calciomercato Torino, assalto granata a Marianucci: duello con la Cremonese per il difensore. Tutti i dettagli

Il Torino si è inserito con decisione nella corsa a Marianucci, rilanciando e affiancandosi alla Cremonese nella lotta per assicurarsi il giovane difensore. Il club granata ha intensificato i contatti nelle ultime ore, mostrando un interesse concreto per il profilo del giocatore.

Secondo quanto riportato da Di Marzio, la strategia del Torino per provare a chiudere l’operazione prevede la formula del prestito con diritto di riscatto. La cifra fissata per l’eventuale acquisto definitivo si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, un investimento importante che testimonia la fiducia del club nelle potenzialità del calciatore.

La concorrenza della Cremonese resta viva, ma il rilancio granata potrebbe cambiare gli equilibri della trattativa. Le prossime ore saranno decisive per capire quale delle due società riuscirà a trovare l’intesa giusta e avvicinarsi al difensore.

