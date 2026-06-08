Il Bologna piomba su Koopmeiners! Profilo ideale per duttilità e qualità tecniche. Occhi anche su Mangala

Peer Koopmeiners obiettivo prioritario del Bologna: il club punta su tecnica e versatilità. Attenzione anche a Mangala

Il Bologna ha iniziato a muoversi con decisione sul mercato in vista della stagione 2026/27. Dopo aver definito la scelta del nuovo allenatore, la dirigenza rossoblù è pronta ad accelerare sulla costruzione della rosa che accompagnerà il nuovo corso tecnico.

Koopmeiners, il profilo che intriga

Secondo quanto riportato da Luca Cilli, uno dei nomi che sta raccogliendo maggiore interesse è quello di Peer Koopmeiners. Il centrocampista dell’AZ Alkmaar viene considerato un profilo ideale per duttilità e qualità tecniche: può ricoprire più ruoli nella zona centrale del campo, garantendo equilibrio, costruzione e versatilità tattica.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il Bologna sarebbe pronto ad avviare una trattativa con il club olandese per valutare la fattibilità dell’operazione, consapevole che Koopmeiners rappresenterebbe un innesto perfettamente coerente con le esigenze del nuovo progetto.

Mangala, la richiesta di Tedesco

Parallelamente resta viva la pista che porta a Mangala del Lione. Si tratta di una richiesta specifica di Domenico Tedesco, che vede nel centrocampista uno dei profili più adatti alle sue idee di gioco.

La volontà del club è quella di provare ad accontentare il tecnico, inserendo Mangala tra gli obiettivi prioritari per rinforzare la mediana. Tuttavia, ogni decisione definitiva sarà legata alla pianificazione complessiva del mercato.

Le riunioni operative e il nuovo ciclo

Nei prossimi giorni sono previste riunioni operative tra area tecnica, dirigenza e staff, incontri che serviranno a definire strategie, priorità e possibili movimenti in entrata e in uscita. Un passaggio cruciale anche perché Tedesco arriverà a breve in città per iniziare a lavorare da vicino con il club alla costruzione del nuovo Bologna.

La sensazione è che il mercato rossoblù sia solo all’inizio: le prime pedine stanno prendendo forma, e il progetto tecnico comincia a delinearsi.



