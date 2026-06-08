Burdisso lascia il Monza e torna in Argentina: «Me ne vado con il dolore dei saluti, ma con la dolcezza di aver vissuto un anno meraviglioso»

Burdisso saluta il Monza e torna a ‘casa’: «Ora inizia un periodo molto importante per questo Club e vi auguro che sia ricco di successi»

In casa Monza, dopo l’entusiasmo per il ritorno in Serie A e la conferma in panchina di Paolo Bianco, arriva un cambiamento significativo sul fronte dirigenziale. Il club brianzolo e il direttore sportivo Nicolás Burdisso si separano ufficialmente: l’ex difensore lascia l’incarico per fare rientro in Argentina.

Una scelta personale alla base dell’addio

Burdisso, dopo settimane di riflessioni, ha maturato la volontà di tornare in patria, comunicandola alla società che ha preso atto della sua posizione e formalizzato la separazione.

Il Monza, reduce da una stagione culminata con la promozione, si trova così a dover intervenire anche a livello dirigenziale, mentre prosegue la costruzione del nuovo ciclo tecnico guidato da Bianco.

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BURDISSO – “Cara comunità di AC Monza, abbiamo vissuto un anno fantastico. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di tornare in Serie A con una stagione storica. È davvero difficile salutarvi. Lasciare il ruolo di direttore sportivo del Club è una delle decisioni più difficili della mia carriera. Me ne vado per una scelta professionale e di vita: tornare a vivere in Argentina, il mio Paese.

A Monza ho trovato uno straordinario gruppo umano con cui lavorare. Voglio ringraziare Beckett Layne Ventures, la presidente di AC Monza Lauren Crampsie e Mauro Baldissoni per l’opportunità e la fiducia che mi hanno accordato fin dal mio arrivo al Club.

Il mio collega Francesco Vallone per i suoi insegnamenti e la sua passione. Paolo Bianco e tutto lo staff di professionisti per aver lavorato con un solo obiettivo in mente: migliorare ogni giorno e dare tutto per questo Club. I giocatori della rosa per aver raggiunto il nostro obiettivo e trasformato il nostro sogno in realtà.

La loro dedizione e il loro impegno hanno reso possibile tutto questo. Tutti i collaboratori di Monzello e dell’U-Power Stadium, che hanno compreso fin da subito la nostra visione e il nostro progetto, trasmettendone i valori.

E infine i tifosi, unici e appassionati, leali e instancabili. Il sostegno della squadra. Sempre al nostro fianco. Grazie, grazie, grazie. Me ne vado con il dolore dei saluti, ma con la dolcezza di aver vissuto un anno meraviglioso, concluso come tutti noi desideravamo. Ora inizia un periodo molto importante per questo Club e vi auguro che sia ricco di successi. Vi saluto con grande stima”.