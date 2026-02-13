Mercato Inter, nerazzurri pronti a blindare Dimarco: nonostante le sirene estere, il rinnovo si avvicina

Mercato Inter, accelerata per blindare Dimarco: nonostante le forti tentazioni dall’estero, il rinnovo è sempre più vicino

L’Inter vuole blindare uno dei simboli della sua stagione: Federico Dimarco. Nonostante le sirene provenienti dalla Premier League — con un vecchio interesse dell’Arsenal e l’attuale attenzione del Manchester United — la dirigenza nerazzurra non ha alcuna intenzione di privarsi del suo esterno sinistro.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Secondo Tuttosport, diversi top club inglesi stanno monitorando il giocatore, e gli osservatori dello United saranno presenti domani a San Siro per la sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen, occasione utile per valutarlo da vicino. Nel mirino anche Pierre Kalulu della Juventus. L’Inter, però, ha già tracciato la strada: trattenere Dimarco e rinnovargli il contratto fino al 2030.

Rinnovo vicino e futuro da leader

La durata dell’accordo è stata definita, mentre restano da limare gli aspetti economici. L’ingaggio potrebbe salire fino a 5,5 milioni di euro annui, cifra che riflette la crescita del giocatore e il suo peso all’interno del progetto tecnico. Dimarco, cresciuto nel vivaio nerazzurro, ha più volte ribadito la volontà di restare a lungo e sogna un giorno di indossare la fascia da capitano, oggi saldamente al braccio di Lautaro Martínez.

Un elemento chiave per Chivu

Il rinnovo non è solo una questione contrattuale: Cristian Chivu considera Dimarco un punto fermo della squadra. La sua capacità di incidere in entrambe le fasi, gli assist, la pericolosità offensiva e la leadership lo hanno reso un titolare inamovibile. La stagione in corso ne è la conferma.

Inter decisa a blindarlo

La società vuole muoversi in anticipo per evitare che eventuali offerte milionarie dall’estero possano complicare il futuro del giocatore. L’obiettivo è chiaro: trattenere uno dei talenti più rappresentativi e assicurarsi che il suo percorso resti legato ai colori nerazzurri.

Il futuro di Dimarco, salvo sorprese, sembra sempre più scritto: ancora a lungo all’Inter.