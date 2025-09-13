Inter su Koné, ma la Roma fa muro: il prezzo del centrocampista francese può volare

Calciomercato, l’Inter tenta Koné ma la Roma lo dichiara incedibile: valore in crescita. Le ultimissime

Manu Koné, centrocampista francese classe 2001, è uno dei nomi più caldi del momento in casa Roma. Arrivato nella Capitale con grandi aspettative, l’ex Borussia Mönchengladbach ha rapidamente conquistato la fiducia di Gasperini, tecnico noto per la sua abilità nel valorizzare i giovani talenti. Le sue prestazioni nell’ultima stagione hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei, tra cui l’Inter, che lo aveva inserito nella lista degli obiettivi durante la scorsa sessione estiva di calciomercato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in un primo momento la dirigenza giallorossa aveva valutato l’ipotesi di una cessione per generare una plusvalenza utile al bilancio e al rispetto dei parametri del fair play finanziario. La valutazione iniziale si aggirava intorno ai 45 milioni di euro, cifra comunque ritenuta insufficiente per privarsi del giocatore. Con il passare delle settimane, però, la posizione della Roma è cambiata radicalmente: oggi Koné è considerato un elemento “intoccabile” a Trigoria.

Il valore di mercato e la prospettiva Mondiali

Il centrocampista, dotato di grande fisicità, eccellente capacità di recupero palla e visione di gioco, è diventato un pilastro della mediana giallorossa. Con l’avvicinarsi dei prossimi Mondiali, il suo valore potrebbe crescere ulteriormente, arrivando a sfiorare i 60 milioni di euro qualora si imponesse come protagonista con la nazionale francese.

Il futuro in giallorosso

Nonostante l’interesse dell’Inter e di altri club europei, la Roma appare determinata a blindare il suo talento. Gasperini lo considera un elemento chiave per il presente e il futuro della squadra, capace di garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco. La crescita di Koné negli ultimi mesi è stata evidente, e il suo rendimento lo ha già consacrato come uno dei migliori giovani centrocampisti della Serie A.

Inter e concorrenza europea

L’Inter, pur restando vigile, dovrà fare i conti con una concorrenza sempre più agguerrita. Se il rendimento di Koné continuerà su questi livelli, non è escluso che nei prossimi anni possano arrivare offerte irrinunciabili. Per ora, però, la Roma non ha alcuna intenzione di privarsi di quello che potrebbe diventare uno dei protagonisti assoluti del calcio europeo.