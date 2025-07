Mercato Juve, Rugani obiettivo del Sassuolo? Carnevali svela: «Siamo interessati, ma…». Le ultimissime

Mercato Juve, Rugani obiettivo del Sassuolo? L’ad Carnevali rivela: «Siamo interessati, ma…». Le ultimissime

l futuro di Daniele Rugani, difensore centrale classe 1994, resta uno dei temi più discussi del mercato estivo. Cresciuto calcisticamente nell’Empoli, Rugani milita nella Juventus dal 2015, dove ha conquistato cinque Scudetti, ma negli ultimi anni ha vissuto un ruolo più marginale all’interno della rosa. Nonostante ciò, il calciatore rimane profondamente legato all’ambiente bianconero.

Negli ultimi giorni, Genoa e Sassuolo hanno manifestato un forte interesse per il difensore toscano. Entrambe le società vedono in Rugani un profilo esperto, affidabile e con una buona lettura tattica, caratteristiche che potrebbero rinforzare sensibilmente i rispettivi reparti difensivi. Il Genoa, allenato da Patrick Vieira, è alla ricerca di certezze per affrontare con maggiore solidità la prossima stagione, mentre il Sassuolo, punta a ristrutturare una difesa che ha mostrato limiti nella scorsa annata.

Parole chiare da Giovanni Carnevali A confermare l’interesse del Sassuolo è stato l’amministratore delegato del club emiliano, Giovanni Carnevali. Tuttavia, il dirigente ha sottolineato come il dialogo non abbia avuto seguito concreto. La Juventus ha già espresso la volontà di trattenere Rugani, considerandolo ancora una risorsa utile per la rosa a disposizione di Tudor, tecnico della Vecchia Signora.

PAROLE – «Siamo interessati a Rugani, ma la Juventus lo tratterrà»

La posizione del calciatore Il nodo principale resta la volontà del giocatore. Rugani non sembra intenzionato a lasciare Torino: per lui, la possibilità di giocarsi le proprie carte in bianconero vale più di un trasferimento garantito. Genoa e Sassuolo dovranno quindi formulare non solo un’offerta economicamente vantaggiosa, ma soprattutto presentare un progetto tecnico che possa convincere il giocatore ad accettare una nuova sfida.

Con la Juventus ferma sulla propria posizione e il giocatore poco propenso a cambiare maglia, la sensazione è che Rugani possa iniziare la nuova stagione ancora in bianconero. Tuttavia, il mercato resta aperto e le sorprese dietro l’angolo.