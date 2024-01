Lazio, Fabiani monitora tre innesti: ecco chi sono

La Lazio attende il momento opportuno per trovare qualche innesto alla portata: tre i nomi sul taccuino di Fabiani

La Lazio per il momento monitora giusto qualche occasione che può diventare alla portata. Di certo non sono previsti rinforzi nell’undici titolare di Sarri, l’esborso estivo è stato piuttosto generoso, gli scenari cambierebbero solo in caso di partenza eccellente.

Il lavoro del ds Fabiani: ha già sondato Fazzini dell’Empoli e Dwomoh (interno di proprietà dell’Anversa), mentre monitora la posizione di Pepé, mediano classe 1997 che punta a ottenere la cittadinanza italiana per mantenere vivo l’interesse della Lazio, attualmente senza slot per gli extracomunitari. La strategia del club rimane comunque quella di attendere gli ultimi giorni del mese per muoversi concretamente su un mercato che a gennaio non ha mai visto la Lazio protagonista. Lo scrive Tuttosport.