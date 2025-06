Mercato Lazio, il centravanti biancoceleste lascia il club? Le ultimissime sulla cessione dell’attaccante

Mercato Lazio, l’attaccante biancoceleste lascia il club? Le ultimissime e i dettagli sulla possibile cessione del centravanti

Tchaouna potrebbe essere uno dei primi giocatori a lasciare Formello per far spazio a nuovi innesti nella Lazio. Arrivato dalla Salernitana per 8 milioni di euro, il giovane attaccante francese di origini ciadiane non è riuscito a imporsi nella sua stagione in biancoceleste.

Sotto la guida di Baroni, ha collezionato solo 2 reti e un assist tra Serie A ed Europa League, un rendimento che non ha convinto la dirigenza. Per questo motivo, come confermato dal direttore sportivo Fabiani, il giocatore è molto richiesto all’estero. Il PSV Eindhoven ha manifestato interesse, ma sembra che il Burnley sia in pole position, avendo avanzato un’offerta di 15 milioni di euro per un prestito con obbligo di riscatto.