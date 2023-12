Milan: torna Gabbia, stop per Miranda

Il Milan sta provando a regalare a Pioli qualche difensore nel mercato invernale: Gabbia è vicino al ritorno, mentre difficile arrivare a Miranda

Nelle prossime ore l’emergenza difesa per Stefano Pioli dovrebbe in parte essere mitigata dal ritorno in rossonero di Matteo Gabbia. Il Villarreal ha ufficializzato ieri l’acquisto di Eric Bailly a parametro zero.

Pertanto l’ex rossonero potrà lasciare il club spagnolo e fare ritorno a Milan. Sembra invece sulla via del tramonto l’ipotesi Juan Miranda: a bloccarla i 4 milioni che il Betis chiede per un giocatore in scadenza di contratto a giugno.