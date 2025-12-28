Mercato Sampdoria, Riccio nel mirino dell’Avellino: il difensore può lasciare Genova già a gennaio, ecco cosa filtra

Calciomercato
Mercato Sampdoria, Riccio verso l’Avellino? Il difensore può lasciare a gennaio: tutti i retroscena e le ultimissime
Le voci di mercato iniziano a prendere ritmo anche in casa Sampdoria, dove la dirigenza è consapevole che le prossime settimane potrebbero portare a movimenti sia in entrata che in uscita. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Alessandro Pio Riccio potrebbe lasciare Genova già a gennaio: sull’ex Juventus Next Gen c’è l’interesse concreto dell’Avellino.
Riccio–Avellino, interesse reale ma ancora senza passi ufficiali
Quello del club irpino è al momento un semplice sondaggio, tipico della fase esplorativa che precede l’apertura del mercato. Non risultano contatti diretti con l’entourage del giocatore né offerte formali recapitate alla Sampdoria. La situazione resta quindi in stand-by, con l’Avellino che osserva e valuta i margini per un eventuale affondo nelle prossime settimane.
Nel frattempo, la Samp sta analizzando con attenzione ogni casella della rosa, cercando di mantenere il giusto equilibrio tra esigenze tecniche e sostenibilità economica. Eventuali cessioni verranno prese in considerazione solo in presenza di proposte ritenute adeguate.
Nei prossimi giorni potrebbero emergere sviluppi sulla possibile partenza del giovane centrale blucerchiato.
