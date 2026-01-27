Mercato Torino, Ngonge sempre più vicino all’Espanyol: trattativa ai dettagli e fumata bianca attesa a breve

Mercato Torino, Ngonge verso l’Espanyol: l’attaccante belga è pronto a lasciare la Serie A con la trattativa ormai alle battute finali

L’Espanyol è ormai vicino a definire l’arrivo di Cyril Ngonge, con la trattativa che procede spedita verso la conclusione. Gli ultimi dettagli sono stati limati e il club catalano si prepara a chiudere l’operazione per l’attaccante belga, sempre più orientato a proseguire la propria carriera in Spagna.

Negli ultimi giorni i contatti tra le parti hanno portato a un’intesa complessiva: Napoli, Torino ed Espanyol hanno trovato la formula giusta per sbloccare l’affare. Ngonge, attualmente in prestito ai granata ma di proprietà del club partenopeo, è pronto a salutare la Serie A per misurarsi con la Liga, alla ricerca di maggiore continuità e spazio.

L’accordo prevede un prestito con opzione di riscatto fissata a 15 milioni di euro, soluzione che ha permesso di superare le ultime incertezze e accelerare verso la chiusura. Se non ci saranno imprevisti, Ngonge diventerà presto un nuovo giocatore dell’Espanyol, con l’obiettivo di rilanciarsi dopo una prima parte di stagione poco brillante a Torino. Lo riporta Di Marzio.

