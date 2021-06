Merkel: «Finale Euro2020 a Londra? Spero che l’Uefa si muova con senso di responsabilità»

Angela Merkel ha parlato della finale di Euro2020 in programma a Wembley nonostante l’aumento di contagi a Londra

Angela Merkel, cancelliera tedesca, ha parlato della finale di Euro2020 in programma a Wembley, facendo eco alle dichiarazioni di Mario Draghi di ieri sera.

«I campionati europei si svolgono anche in una zona di varianti Covid, e come sapete tutti coloro che viaggiano in Gran Bretagna devono andare in quarantena. Spero che l’Uefa si muova con senso di responsabilità. In generale non sarei d’accordo nel vedere stadi completamente pieni e ritengo che si debba continuare a mettere in atto precise misure anti Covid».