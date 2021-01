Mertens torna in Belgio: la nota ufficiale del Napoli

Il Napoli ha annunciato che Mertens farà ritorno in Belgio per proseguire le cure dall’infortunio: il comunicato ufficiale del club partenopeo

Il Napoli ha annunciato che Dries Mertens farà ritorno ad Anversa, in Belgio, per proseguire le cure dall’infortunio. Il comunicato ufficiale del club partenopeo:

«Dries Mertens è rientrato in Belgio per svolgere un percorso di riabilitazione della caviglia sinistra. L’attaccante azzurro effettuerà le terapie nello stesso Centro in cui aveva già svolto una tabella di riabilitazione il mese scorso».