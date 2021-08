Messi al Psg, il Clermont vince e gli scrive: «Riflettici bene»

Prima storica vittoria per il Clermont in Ligue 1: 0-2 al Bordeaux. Il simpatico messaggio rivolto a Lionel Messi

Il Clermont coglie la sua prima storica vittoria in Ligue 1: il club allenato da Pascal Gatien vince contro il Bordeaux in trasferta per 0-2 e sale al primo posto in classifica.

I social media dei francesi si rivolgono poi a Lionel Messi, vicino al PSG: «Riflettici bene», postando la classifica della Ligue 1-