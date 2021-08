Messi al PSG: il Barcellona rimuove la gigantografia al Camp Nou – FOTO

Lionel Messi è volato a Parigi dove presto siglerà il suo nuovo contratto: accordo per due anni con il PSG per 35 milioni a stagione e trio da favola con Mbappé e Neymar. Il Barcellona ora riparte senza la sua stella assoluta.

E riparte anche graficamente: dopo l’addio e la notizia del passaggio al PSG, una gru ha rimosso l’immagine del numero 10 dalla facciata del Camp Nou.

Lionel Messi has agreed to join PSG on a on a two-year contract. Workers are already removing Messi's posters at the Camp Nou in Barcelona. pic.twitter.com/siz8jhqsAH

